 »   »  Velké slevy v obchodě Google Play, streamování hudby zdarma

Roman Bořánek

Google v obchodě Google Play pořádá vůbec první globální slevovou akci. Různé akce už samozřejmě proběhly i dříve, nicméně ty měly užší zaměření a často nebyly koordinovány Googlem. V akci je řada aplikací, her, hudby, filmů i knih. Bohužel chybí nějaký rozcestník, takže si slevy musíte sami najít, popř. se inspirovat v různých diskuzích. Tipy můžete napsat i sem do komentářů. Slevy by měly trvat týden.

Zajímavá je také nabídka předplatného hudební streamovací služby Google Play Music. Noví předplatitelé dostanou čtyři měsíce poslouchání zdarma, a to bez jakéhokoliv závazku. Bohužel to vypadá, že zákazníkům z České republiky Google nabízí pouze dva měsíce zdarma. Na druhou stranu jsem tuto nabídku obdržel i přesto, že už jsem v minulosti bezplatné období využil.

(Zdroj: XDA Developers)