 »   »  Veřejný DNS resolver Cloudflare umí DNS over Twitter

Petr Krčmář

Cloudflare před pár dny ve spolupráci s APNIC spustil vlastní veřejný DNS resolver na snadno zapamatovatelné adrese 1.1.1.1. Nick Sullivan nyní oznámil, že služba umí nový protokol: DNS over Twitter. Pokud ostatní cesty selžou, můžete DNS dotaz položit účtu @1111Resolver, který vám okamžitě odpoví.

The 1.1.1.1 resolver now supports a new protocol: DNS over Twitter! Just send your queries to @1111Resolver.



We’re also working on even more interesting ways to access the DNS. Watch this space. #1dot1dot1dot1