Video z workshopu Implementace SELinuxu

PeoplePath
Dnes
SELinux

Společnost PeoplePath pořádá v Plzni workshopy na různá IT témata. Tentokrát bylo tématem, jak si můžete zabezpečit systém i sami před sebou pomocí SELinuxu, a byl pořízen videozáznam na YouTube.

Workshop byl zaměřen na to, co je SELinux a proč má smysl ho používat pro zvýšení bezpečnosti systémů. Byly představeny jeho základní principy, bylo ukázáno první spuštění na serveru včetně analýzy a vyhodnocení AVC logů.

Následovala tvorba vlastního modulu pro SELinux i jeho správa, včetně instalace a odinstalace. Nechyběla také integrace konfigurace do nástrojů jako Puppet a informace, jak řešit monitoring, řešení problémů a dlouhodobý provoz v praxi.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

