Video z workshopu Od localhostu k produkci: Vývoj v kontejnerech krok za krokem

PeoplePath
Dnes
Přístav loď kontejnery Autor: Depositphotos

Společnost PeoplePath pořádá v Plzni workshopy na různá IT témata. Tentokrát bylo téma "Od localhostu k produkci: Vývoj v kontejnerech krok za krokem" a byl pořízen videozáznam.

Workshop byl zaměřen na to, jak přejít z lokálního prostředí na kontejnery a tím sjednotit vývojové prostředí napříč systémy. Ukázal, jak nám může AI usnadnit první kroky a jak zjednodušit vývoj aplikací určených pro různá prostředí. Už není nutné mít na lokálním počítači sedm verzí systémů a složitě mezi nimi přepínat — všechno se dá vyřešit elegantně a jednoduše.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

