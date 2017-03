Roman Bořánek

Editor videa OpenShot se hlásí s novou verzí 2.3. Zaujme např. usnadnění transformací videa, které lze nově nastavovat přímo v náhledovém okně. To je také nové, mělo by být svižnější a dokonce umožňuje náhled více videí zároveň. Do programu se vrátil oblíbený nástroj razor určený pro rychlé dělení/střih klipů na více částí. Dále byl vylepšen např. editor titulků. Také byla konečně aktualizována uživatelská příručka, která se donedávna vztahovala ještě k verzím 1.x.