Vim 9.0 přináší nový skriptovací jazyk s výrazně vyšším výkonem

Autor: Bram Moolenaar

Bram Moolenaar oznámil vydání nové verze editoru Vim 9.0. Od předchozího vydání major verze 8.2 uběhlo dva a půl roku a mezi tím bylo do kódu přidáno 5000 změn. Hlavní novinkou je podpora nové verze skriptovacího jazyka Vim9 Script, který má zásadně zlepšit výkon editoru. Je to zajištěno kompilací skriptů do instrukcí, které mohou být prováděny velmi rychle. Výsledkem by mělo být desetinásobné až stonásobné zrychlení.

Kromě toho se Bram snaží v nové verzi jazyka vyhýbat nestandardním programovým konstrukcím a přiblížit se syntaxi běžných programovacích jazyků. Výsledkem je ovšem zároveň rozbití zpětné kompatibility v některých oblastech, takže autoři skriptů budou muset svůj kód upravit. Konkrétní informace najdete v referenční příručce.

Mezi plány na vylepšení pro příští verze je přidání podpory tříd. V téhle verzi je sice mohou nahradit slovníky, ale podle Brama to rozhodně není ideální. Mnoho programátorů je zvyklých na třídy z jazyka Java a něco podobného bude přidáno také do skriptovacího jazyka Vimu.