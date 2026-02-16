Vim 9.2 přináší komplexní doplňování a podporou Waylandu

Po dvou letech od předchozího vydání uvolnili vývojáři novou verzi editoru Vim s označením 9.2. Přináší plnou podporu Waylandu (včetně podpory schránky), podporu specifikace XDG Base Directory na Linuxu, možnost doplňování slov přímo z registrů (CTRL-X CTRL-R), podporu vyhledávání během doplňování v režimu vkládání a nový vestavěný interaktivní plugin pro výuku použití editoru.
Také byl zaveden nový vertikální panel záložek, který poskytuje alternativu k horizontální liště záložek, nativní tmavý režim pro nabídky a záhlaví oken ve Windows, spolu s vylepšenou podporou celé obrazovky a ikonami nástrojové lišty ve vyšší kvalitě a významnými vylepšeními skriptovacího jazyka Vim9.
Vylepšena byla také funkce režimu diff, jako je algoritmus linematch, podpora diff kotev a inline zvýrazňování, aktualizuje několik výchozích nastavení, aby lépe vyhovovaly modernímu hardwaru a pracovním postupům. Také bylo přidáno několik nových funkcí, příkazů ex a nových voleb.
Vim je již více než 30 let „charitativním softwarem“, který podporuje děti v ugandském Kibaale. Po smrti Brama Moolenaara byla původní nadace ICCF Holland rozpuštěna a její poslání převzala kanadská organizace Kuwasha, která bude dále koordinovat práci v Ugandě.