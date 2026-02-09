VirtualBox pracuje na podpoře běhu pod linuxovým hypervizorem KVM

V testovacím vydání virtualizačního nástroje VirtualBox se objevila podpora pro nativní hypervizor KVM v linuxovém jádře. O podpoře systémových hypervizorů se hovoří léta, první experimentální kód pro spolupráci s KVM se ve VirtualBoxu objevil v roce 2024.
Nyní by měla být podpora docela dobře funkční a vyzkoušet ji mohou uživatelé, kteří z nějakého důvodu nemohou použít jaderný modul VirtualBoxu. Podpora se zatím nachází jen ve vývojové větvi Gitu a v testovacích sestaveních dostupných na webu projektu. Se zařazením do ostrého vydání se zatím ještě nějakou dobu nepočítá.
Vývojáři společnosti Oracle ale zdůrazňují některé nevýhody použití KVM proti hypervizoru přímo z VirtualBoxu, který například nabízí lepší možnosti práce se sítí, lepší emulaci starších platforem, lepší výkon v některých scénářích, či lepší instrukční emulátor. V řadě nasazení na moderním hardwaru to ale nebude pro uživatele znamenat žádné omezení.