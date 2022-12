Virtuální Bastlírna vol. 21: předvánoční bastlení

Autor: Pixabay

Virtuální Bastlírna je opět na scéně. Viděli jste už 20W laserovou gravírku schopnou vyvolat velice jemný plošný spoj pod minutu? Nebo novou bastldesku s ESP32, kterou můžete použít pro protokoly ZigBee, Thread, BLE a další? Nebo levnou čínskou termokameru s dobrým rozlišením?





O nových fyzikálních prefixech jednotek jste už slyšeli? A co třeba kónické slicování pro tisk převisů na 3D tiskárnách bez podpor? AI, která vám umí lidsky říct, co máte špatně ve zdrojovém kódu a jak to opravit?





A co třeba simulátor nepájivého pole, RP2040 s obousměrným ethernetem včetně IPv6 nebo spektrální analyzátor do 6 GHz za 3500 Kč?

Ať už vás zaujalo cokoliv z nabízených témat, chcete ukázat nějaký svůj bastl a nebo si jen potřebujete postěžovat na nedostatek volného času, dorazte! Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 7. prosince od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.