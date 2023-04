Virtuální Bastlírna vol. 25: report z konference Hackaday Berlin

Autor: Pixabay

Po dlouhé době byli strahovští Bastlíři na výjezdu – tentokrát na konferenci Hackaday v Berlíně. Rádi vám proto ukáží fotky, popovídají o shlédnutých prezentacích a poreferují o berlínském hackerspace MotionLab. Ukáží vám také „Badge“ – visačku, kterou dostali všichni návštěvníci akce a která obsahuje virtuální 4bitový procesor. Neuvěříte, kolik zábavy můžete zažít s instrukční sadou, která má délku instrukce slabých 12 bitů.





Ale nebojte – celá Virtuální Bastlírna rozhodně nebude jen o zážitcích z berlínského výletu. Jako pokaždé, budete jádrem diskuze vy – účastníci. Pokud by ale nastalo ticho, Bastlíři z MacGyvera si nachystali dost novinek ze světa techniky. Jako obvykle se objevily nové procesory – ať už procesory fungující od 0,8 V z baterie nebo velmi levné ARMy od 40 centů (které ale nejsou výjimečně z Číny). Pak nový ST-LINK s velice šikovnou funkci pro embedded programátory. A Rpi Pico W bude mít konečně použitelný Bluetooth.





Samozřejmě jako vždy mají Bastlíři i plný pytel drobností a úsměvných zpráviček. Kupříkladu se dozvíte, jak se dá podívat neinvazivně do některých integrovaných obvodů, co je nového na Průša i3 MK4, jak prakticky uchovávat SMD součástky, jak se v Brně staví vesmírná loď nebo co je zač studentský vesmírný projekt SBUDNIC.

Ať už vás zaujalo cokoliv z nabízených témat, chcete ukázat nějaký svůj bastl a nebo jste také byli na berlínské konferenci, dorazte! Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 5. dubna od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.