Virtuální Bastlírna vol. 34: pochlubte se dárečky

Vánoce a s nimi spojené oslavy materialismu jsou již za námi a nastává tak druhá důležitá část – chlubení se dárečky. Pojďte proto ukázat, co za pěknou elektroniku jste dostali, na Virtuální Bastlírnu – online setkání bastlířů, elektrotechniků a obecně nadšenců do techniky. Kluci ze strahovského MacGyvera ukáží nový horkovzdušný a plotýnkový předehřev, nástroj na instalaci závitových vložek a nebo velmi přesnou napěťovou referenci.





Pokud jste žádný vychytaný dárek nedostali, nebojte. Sice se toho za poslední měsíc se mnoho zajímavého neudálo, nicméně tentokrát zajímavost připravených témat nejspíše předčí jejich kvantitu. Proběhla totiž konference 37C3, na které došlo na prezentaci výsledků analýzy a hackování polských vlaků, které výrobce záměrně na dálku vyřazoval z provozu. Dále pak rušení GPS v poslední době, taktéž v Polsku. Vyšly zajímavé videoprohlídky fabrik firem Průša a ASML. Siglent chystá nové řady 12 osciloskopů jako odpověď na Rigol a O2 zavádí v Česku IoT síť Cat-M.





Ze světa hardware mohou strahováci ukázat průsvitný procesor nebo jak se může vymstít snaha používat power planes v Altiu místo polygonů, zatímco ze světa software pak novou verzi nástroje pro reverzní inženýrství Ghidra nebo to, že iPhony by už nemělo jít shodit pomocí Flipper Zero.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 9. ledna od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.