Virtuální Bastlírna vol. 36: tři roky virtuálního bastlení

Jsou to už tři roky, co bastlíři z projektu MacGyver klubu SiliconHill měsíc co měsíc organizují virtuální setkání bastlířů, elektroniků a ajťáků. Za tu dobu se online setkalo už 719 unikátních přezdívek a celkově se prokecalo 100 hodin. Tak neváhejte a dorazte si taktéž popovídat o elektronice, IT a technice obecně!





Z připravených témat mohou strahováci nabídnout novou stabilní verzi KiCADu nebo simulátor QSpice s podporou digitálních bloků. Letos se na trhu objevil 6GHz osciloskop relativně dostupný i pro bastlíře. Do použitelného stavu se dostal také automatizovaný 3D scanner, který si můžete doma vytisknout. Ukáží i solid state vysoušeče vzduchu, které nepotřebují žádnou údržbu a mají minimální spotřebu.





Ze světa software zmíní přinejmenším nového majitele Altium Designeru nebo volně dostupné sborníky článků o bezpečnosti a reverzním inženýrství.

Pokud máte rádi naše okénko bizarností, pak vás jistě pobaví seznam nepravd o čase, kterým věří programátoři. Jestli navíc k tomu chystáte svou zahradní techniku na sezónu, tak si možná můžete zahrát Doom na sekačce.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 6. března od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.