Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 54: letní novinky

Virtuální Bastlírna vol. 54: letní novinky

bkralik
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Studentská dílna Macgyver zve na další Virtuální Bastlírnu - pravidelné online setkání všech, kdo mají blízko k bastlení, elektronice, IT, vědě a technice.

Letní prázdniny jsou za námi a je čas probrat novinky, které se přes srpen nahromadily. Tentokrát jich je více než 50! Těšit se můžete mimo jiné na:

  • Hardware – Bus Pirate na ESP32, reverse engineering Raspberry Pi, pseudo-ZX-80 na RISC-V, PicoCalc, organizéry na nářadí z pěny nebo sovětské miniaturní tyratrony.
  • Software – nová verze KiCADu, test aplikace pro tiskárny NiimBot, zranitelnost Meshtasticu, obnovené vydávání QucsStudia či Java VM pro mikrokontroléry.
  • Novinky a kuriozity – chystané 3D tiskárny od Bambu Lab a Průši, IKEA senzory s Matter, Z-Wave dongle od Home Assistantu, ryba způsobující požár nebo ventilátor do Edisonova závitu.

Virtuální Bastlírna je platforma pro neformální diskusi a sdílení – představte si ji jako posezení u piva, jen v online prostoru.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 4. září od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

bkralik

Dále u nás najdete

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI