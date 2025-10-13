Virtuální Bastlírna vol. 55: Co vás zaujalo na LinuxDays?

Již toto úterý proběhne každoměsíční akce Virtuální Bastlírna, kterou pořádá projekt MacGyver. Jde o virtuální posezení u piva a volné klábosení o různých zajímavostech ze světa elektroniky, softwaru i techniky.
V posledním měsíci se stalo nemálo zajímavostí týkajících se spousty bastlířů – kupříkladu Arduino nyní patří pod Qualcomm, Raspberry vydalo nový počítač, ale potichu i miniaturní compute module. Pro AMS od Bambu Lab se začala prodávat sušička a začaly se množit spekulace o novém Flipperu. Také proběhly Linux Days, kde se mluvilo (nejen) o radarech, vytáčeném připojení, AI, novém Turrisu a autobusech.
Raspberry však nevydalo jen dva nové počítače, ale i vlastní řadu SSD. Linus Torvalds se pustil i do vývoje hardwaru (pozornost třeba pomůže KiCADu), objevila se v prodeji levná 3GHz aktivní sonda (má být časem open source) a 2GHz open source osciloskop.
Jako vždy přijde řeč i na bizarní témata, tentokrát třeba na AI nástroj navrhující nečitelná elektronická schémata, vnitřek nebezpečné kombinace světla a ventilátoru do Edisonova závitu nebo že i J-Link má potíže správně navrhnout zapojení USB-C.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 14. října od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.