Virtuální Bastlírna vol. 56: už jste si objednali novou tiskárnu?

bkralik
Včera
Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Chcete vědět, co se odehrálo ve světě techniky za poslední měsíc? Nebo si popovídat o tom, co zrovna bastlíte? Pak dorazte na listopadovou Virtuální Bastlírnu s mikrofonem a kamerou, nalijte si něco k pití a ponořte se s strahovskými bastlíři do diskuze u virtuálního piva o technice i všem možném okolo.

Mezi nejvýznamnější novinky patří Průšovo oznámení Core One L, zavedení RFID na filamentech, tisk silikonu nebo nový slicer. Dozvíte se ale i do které knihovny si můžete nově dojít svařit kolo.

Ze světa hardwaru stojí za povšimnutí rozbor vnitřního fungování československých videoher, nové termokameře s ostřením do telefonu nebo 12b 350 MHz osciloskop za pouhých 999 dolarů nebo 3GPx fotoaparát. Za software se dá zmínit MeshCom německých radioamatérů a novinky u RFID zařízení Chameleon.

Čeho se však za poslední měsíc urodilo nejvíce, je témat podivných a úsměvných. To máte přehřívající se postele kvůli výpadku AWS, odposlech pomocí optických myší nebo jak se může robotický vysavač stát šmírákem.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v pondělí 10. listopadu od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

