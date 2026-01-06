Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 58: Matter a Thread útočí na Zigbee

Virtuální Bastlírna vol. 58: Matter a Thread útočí na Zigbee

bkralik
Včera
Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Rok 2026 sotva začal, ale už v prvním týdnu se nashromáždilo nezvykle mnoho zajímavostí, událostí a zpráv. Jedno je ale jisté – už ve středu se koná Virtuální Bastlírna – online setkání techniků, bastlířů a ajťáků, kam rozhodně doražte, ideálně s mikrofonem a kamerou a zapojte se do diskuze o zajímavých technických tématech.

Dějí se i ne zcela šťastné věci – zdražování a nedostupnost RAM a SSD, nedostatek waferů, tříeurové clo na každou položku z Číny nebo stěhování Nexperie do Malajsie kvůli embargu. Nic z toho nepotěší, alespoň se dá ale probrat, jak se to koho dotkne a postěžovat si.

Samozřejmě se dějí ale i pozitivní věci, například mechanika tiskáren Core One a One L je nyní open-source, v IKEA jsou dostupné nové levné Matter/Thread senzory a vyšla WebThings Gateway 2.0.

Co hardware? Český kryptoprocesor Tropico má několik nových demoboardů, objevil se nový levný mikrovlnný čítač a levně se dají sehnat i PCI-E FPGA akcelerátory.

Částečně softwaru se týká třeba metoda, jak poškodit na dálku FPGA ve výpočetních centrech nebo únik 300 TB dat ze Spotify. Teď ale přímo k oblíbené sekci bizarností. Tentokrát zjistíte, jak můžete nechtěně vyrobit při svařování bojový plyn, že BMW zavádí nové hlavy šroubů nebo že v dnešních telefonech už můžete potkat kapalinové chlazení.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 7. ledna od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

