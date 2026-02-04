Virtuální Bastlírna vol. 59: návrh polovodičů na FEL ČVUT

Co se děje ve zprávách, ví asi každý - válka sem, clo tam, demonstrace na jednu i druhou stranu a bastlíř už má pocit, že se snad ani nic jiného neděje. To by však byl velký omyl a Virtuální Bastlírna je zde jako každý měsíc, aby vytáhla na světlo světa události ze světa vědy a techniky. Připojte se tedy nezávaznému povídání Strahovského MacGyvera! Co se tam bude probírat?
PCBWay začalo dělat průhledné plošňáky, MARS končí s výrobou skříněk, FEL vytváří specializovaný obor na návrh polovodičů a Průša uvádí Core One+ a výměnné nástroje INDX.
Strahováci ukáží historické dozimetry nebo vnitřek raket Orešnik, jak vypadají zevnitř levné 18650 články nebo jak fungují šrouby se zabudovanou detekcí utažení.
Za software zmíní Zigbee firmware pro Xiaomi teploměry, emulátor starých Maců, jak na bridge mezi MeshCore a Bitchatem nebo paralelizovaný SPICE simulátor.
A jako vždy dojde řeč i na podivnosti, ať už hádku mezi Adafruit a Sparkfunem, jak dokáží některé bezdrátové nabíječky roztavit RFID karty nebo jak jde používat Waze na sledování lidí.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 5. února od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.