Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 59: návrh polovodičů na FEL ČVUT

Virtuální Bastlírna vol. 59: návrh polovodičů na FEL ČVUT

bkralik
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Co se děje ve zprávách, ví asi každý - válka sem, clo tam, demonstrace na jednu i druhou stranu a bastlíř už má pocit, že se snad ani nic jiného neděje. To by však byl velký omyl a Virtuální Bastlírna je zde jako každý měsíc, aby vytáhla na světlo světa události ze světa vědy a techniky. Připojte se tedy nezávaznému povídání Strahovského MacGyvera! Co se tam bude probírat?

PCBWay začalo dělat průhledné plošňáky, MARS končí s výrobou skříněk, FEL vytváří specializovaný obor na návrh polovodičů a Průša uvádí Core One+ a výměnné nástroje INDX.

Strahováci ukáží historické dozimetry nebo vnitřek raket Orešnik, jak vypadají zevnitř levné 18650 články nebo jak fungují šrouby se zabudovanou detekcí utažení.

Za software zmíní Zigbee firmware pro Xiaomi teploměry, emulátor starých Maců, jak na bridge mezi MeshCore a Bitchatem nebo paralelizovaný SPICE simulátor.

A jako vždy dojde řeč i na podivnosti, ať už hádku mezi Adafruit a Sparkfunem, jak dokáží některé bezdrátové nabíječky roztavit RFID karty nebo jak jde používat Waze na sledování lidí.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 5. února od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

bkralik

Dále u nás najdete

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Daň z přidané hodnoty

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Konec soukromí jak ho známe?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI