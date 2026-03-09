Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 60: Jak zabránit robotickému vysavači šmírovat?

Virtuální Bastlírna vol. 60: Jak zabránit robotickému vysavači šmírovat?

bkralik
Včera
Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Sníh roztál a roztávají i bastlíři. Žene se na nás celá řada konferencí a seminářů technického rázu. Zajímá vás, jaké? Pak se připojte k 60. Virtuální Bastlírně, tedy k veřejné diskuzi bastlířů, techniků, učitelů i vědců.

Jako vždy přijde na přetřes spousta novinek ze světa hardwaru, softwaru i bizáru. Na začátek lze očekávat hardwarová témata, tedy například nový KiCAD 10, nové akcelerátory LLM s nízkou spotřebou, nejvíce fosforeskující filament na světě, nový RF Explorer nebo pohled do nitra polovodičů socialistického bloku.

Software, který stojí za zmínku, je například free alternativa matlabovského RF Toolboxu pro Python, nástroj pro modelování systémů, generátor krabiček pro IKEA stěny, slicer optimalizující vnitřní pnutí nebo SCADA/HMI v prohlížeči.

Na bizár jako vždy také dojde. Opakovaně se objevil případ šmírování přes autonomní vysavače, ovšem existuje i levnější alternativa, ve které je jen motorek, baterie a převody. Kritický pohled Katovny padne i na obskurní analogově-digitální logiku nebo na přístup Apple k USB-C.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 11. března od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki

