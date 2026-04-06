Virtuální Bastlírna vol. 61: recyklujete svoje nepovedené 3D-tisky?

bkralik
Včera
3D tiskárna, Prusa Research Autor: Prusa Research, publikováno se svolením

Protože je už po aprílu, můžou strahováci opět zveřejnit program další Virtuální Bastlírny, aniž by připravená témata působila dojmem, že jde o žert. Vězte tedy, že již v úterý 7. dubna od 20:00 proběhne VB, kde se setkají bastlíři, technici, učitelé i nadšenci do techniky a kde i vy se můžete zapojit do družného hovoru, jako by všichni seděli u pomyslného piva. Co mají bastlíři tento měsíc na srdci?

Pravděpodobně by nás musel zasáhnout meteorit a výpadek internetu, aby Petr P. nezmínil KiCAD 10. A pro emulátory disket Gotek vznikl open-source firmware. Co ale hardware?

Do bastlířských doupat už se blíží dostupné metody pro recyklaci filamentů, v Česku je nový superrychlý výrobce plošňáků, Ikea už prodává Matter zásuvky a ve volné přírodě se již vyskytly pokusy o použití x86 motherboardů jako PCI-E breakout boardů pro Raspberry Pi. Čímž se pomalu blíží bizarnosti!

Nevěřící zraky padnou na rtuťové kabely, průšovský aprílový žertík nebo třeba kuličkový šroub bez kuliček.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 7. dubna od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Claude ve firmách získává na popularitě

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Vyšel Computertrends 4/2026

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

