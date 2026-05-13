Virtuální Bastlírna vol. 62: WSL for Windows 98

Chybí vám někdo, s kým byste si popovídali o bastlení, technice, počítačích a vědě? Nechcete riskovat debatu o sportu u piva v hospodě? Pak dorazte na virtuální pokec u virtuálního piva v rámci Virtuální Bastlírny organizované strahovským MacGyverem již tento čtvrtek!

Možná se ptáte, co se tak může probírat? Dají se probrat slavná výročí - kromě 55 let obvodu 555 (což je mimochodem prý andělské číslo) a vzpomínky na firmu Signetics zavzpomínají strahováci na 40 let od černobylské havárie. V rámci toho se podívají nejen na repliku chybového panelu tehdejšího řídicího počítače SKALA, ale i jiné jeho části. Když už budou u neslavných událostí, zavzpomínají ukázkou, jak je možné provozovat linuxové jádro pod Windows 98.

V podivnostech je možné jako obvykle pokračovat, třeba barevnými fotografiemi používajícími opravdové barvy místo pigmentů. A testem, kolikrát jde přepsat DVD-RW. Nebo kde sehnat pyrotechnické SMD odpory.

A je to vše, Horste? Zdaleka ne! Tvůrci Virtuálních Bastlíren jste totiž hlavně vy! Nachystaná témata jsou jen jako záloha pro případy trapného ticha. Zavolejte tedy hned… tedy ve čtvrtek 14. května od 20:00, dovoláte se minimálně do 22:00 (ale obvykle VB končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

