Virtuální Bastlírna vol. 63: Objednáte si Flipper One?

Tento týden se bude vyznačovat zejména deštěm, a proto vás může zajímat, že již v úterý proběhne 63. Virtuální Bastlírna, která se bude odehrávat přímo v teple vašich domovů a bastlíren. Proto se připojte k této volné otevřené diskuzi bastlířů, techniků, vědců, ve které se probírají novinky a zajímavá témata z techniky.
Mezi největší novinky bude tentokrát patrně patřit oznámení hackerského nástroje Flipper One. Zároveň úspěšně probíhá kampaň na zafinancování RFID nástroje Proxmark 5.
Ze světa hardwaru tentokrát za zmínku stojí nová náhrada Lego Mindstorm od ČVUT nebo nová verze vakuové pinzety Pixel Pump. V Praze právě vzniká nová otevřená dílna pro veřejnost a Rohde Schwarz má nový EMI přijímač s real-time zpracováním o šířce 1 GHz.
Pokud jde o software, můžou se strahováci blíže podívat na hackovatelné videovysílačky a levné výpočetní moduly pro clustery od AMD.
Jako vždy se našla i obskurnější témata - kupříkladu přístup BambuLabs k licenci AGPL, jak sestavit loď s pulzním raketovým motorem nebo že přílišné uklízení může zmást analogová ručková měřidla.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 2. června od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.