Virtuální Bastlírna vol. 65: Už vám dorazil předobjednaný INDX?

Srpen přinesl nejen další spalující vedro, ale také Virtuální Bastlírnu s neméně žhavými novinkami! Využijte tedy předpovědi na deštivý čtvrteční večer a od 20:00 se připojte online k tomuto neformálnímu setkání kutilů, techniků a vědců, kde se strahovskými bastlíři proberete nejzajímavější věci, na které jste narazili za poslední měsíc.
Pokud jde o novinky, řeč zcela jistě přijde na systém INDX pro tiskárny Průša, který na konci července dostali první nadšenci do rukou. Mezi chystané novinky patří KiCAD 11, který by měl dostat prvky parametrického mechanického designu. Sipeed chystá malou levnou rentgenovací stanici a také se objevily první vzorky procesorů ESP32-S31.
Na seznamu je i na hardware - dnes například jde koupit (samozřejmě za patřičný obnos) jako kapesní periferie lékařský ultrazvuk nebo sekvencér DNA. Pro stará PC vznikl PicoMEM 2 umožňující emulovat řadu ISA karet. Vzniká nový open-source robotický vysavač. A strahováci se podívaji i na současné e-inky, které se rychlostí vykreslování blíží starším LCD.
Za software se dá u KiCADu zmínit i plugin umožňující RF simulace přímo z PCB editoru. Pro LTSpice vznikla podpora pro spolupráci s AI agenty. S možná se i dozvíte, jak na GPU od AMD spustit CUDA včetně PhysX, které na současné generaci nVidia GPU nefunguje.
Ke konci večera jistě dojde řeč i na bizarnosti - třeba na Haasoscope Pro a jeho nízkokapacitní sondu nebo jak si vyrobit výbojku poháněnou třepáním.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 6. srpna od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.