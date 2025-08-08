Root.cz  »  Bastlírna  »  VisionFive 2 Lite s RISC-V na Kickstarteru

VisionFive 2 Lite s RISC-V na Kickstarteru

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

StarFive Vision 2 Lite Autor: StarFive

StarFive spustilo na Kickstarteru kampaň s VisionFive 2 Lite. Jde o menšího bratříčka VisionFive 2 z roku 2022, o kterém jsme tu psali. Procesor je StarFive JH7110S, což je v podstatě JH7110 (4 jádra SiFive U74 – RV64GC) s frekvencí sníženou z 1,5 GHz na 1,25 GHz.

Velikostí je Lite srovnatelné s Raspberry Pi, tedy 85 × 56 mm. Velikost LPDDR4 paměti je 2, 4, nebo 8 GB. Dále je zde zkrácený M.2 2242 slot, síťová karta 1Gb/s, možnost WiFi 6 a Bluetooth 5.4. Je zde možnost eMMC, ta ale zatím není nabízena. Kampaň potrvá do 5. září a desky se budou dodávat v říjnu.

(Zdroj: cnx-software)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Stál si za svým a stát mu doplatil čtvrt milionu korun

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Kolik zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

Od Lega po Saab: Prověřte své znalosti skandinávských firem

Zmrzlináři na vlně inovací: Nejen dubajská čokoláda, ale i tradice

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Počítače Copilot+ se ve firmách zatím příliš nechytají

Přehled daňových povinností do konce léta

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI