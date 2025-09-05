Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Víte, jak vypadá e-mailová adresa? Zkuste si malý test

Víte, jak vypadá e-mailová adresa? Zkuste si malý test

Petr Krčmář
Dnes
18 nových názorů

kyberbezpečnost phishing e-mail Autor: Depositphotos

Všichni přece víme, jak má vypadat e-mailová adresa! Co všechno ale může vlastně obsahovat a co je zakázáno? Vyzkoušejte si malý test na e-mail.wft. Zjistíte v něm, jak je to s mezerami, vícenásobnými tečkami, vynechanými částmi adresy a velmi dlouhými adresami.

Test má 21 otázek a v odpovědi vám rovnou odkáže správný standard, podle kterého je nějaká varianta přípustná či nikoliv. Pokud si nebudete jisti, můžete se podívat na knihovnu email-addresses, která provádí správně validaci zadané e-mailové adresy.

(Upozornil Ondřej Spáčil.)

