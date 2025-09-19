Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Vivaldi 7.6 přichází s přizpůsobitelnou lištou panelů

Vivaldi 7.6 přichází s přizpůsobitelnou lištou panelů

Petr Krčmář
Dnes
Vývojáři uvolnili webový prohlížeč Vivaldi ve verzi 7.6, která přináší celou řadu vylepšení uživatelského rozhraní. Přizpůsobitelná lišta panelů umožňuje uživatelům rozhodnout, které nástroje se zobrazí a kde budou umístěny. Tato změna umožňuje vytvořit buď minimalistické rozhraní, nebo rozhraní s více viditelnými ovládacími prvky.

Nové tlačítko pro správu panelů je navrženo tak, aby sloužilo jako centrální bod pro vyhledávání, přepínání a obnovování používaných panelů se stránkami. Kliknutím na něj se otevře vyhledávací pole, které umožňuje filtrovat otevřené, nedávno zavřené a synchronizované panely.

Kontextová menu byla reorganizována tak, aby běžné akce byly umístěny v popředí. Adresní řádek nyní podporuje vyhledávací klíčová slova, takže uživatel může před zadáním vyhledávacího dotazu určit, jaká služba jej následně zpracuje.

Vestavěný reklamní filtr nyní podporuje pravidla pro vyskakovací okna a jeho cílem je automaticky zavírat nežádoucí reklamu, aniž by docházelo k ovlivňování legitimních vyskakovacích oken.

Ve Windows získávají uživatelé podporu pro gesta přejetím prstem na trackpadech a dotykových obrazovkách, které doplňují stávající možnosti navigace pomocí myši a klávesnice. Novou verzi můžete stahovat na webu projektu Vivaldi.

