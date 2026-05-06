VKD3D-Proton 3.0.1 vylepšuje podporu Direct3D 12 nad Vulkanem

Hans-Kristian Arntzen z Valve ohlašuje vydání balíku VKD3D-Proton 3.0.1, nejnovější verze pro běh Direct3D 12 her nad API Vulkan na Linuxu. Jde patrně o poslední verzi balíku před implementací podpory Vulkan descriptor heap.
Nová verze přináší podporu dalších prvků Direct3D 12, konkrétně jde o experimentální podporu view instancingu, dále je k dispozici Vulkan present timing pro plynulejší střídání jednotlivých snímků, Independent Devices, operace typu AGS WMMA nutné pro podporu FSR4 Ray Reconstruction a Denoiser, nová rozhraní pro práci s novějšími verzemi Nvidia NVAPI a AMD AGS. A samozřejmě také množství oprav specifických pro některé herní tituly.