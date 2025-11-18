Root.cz  »  Hry  »  VKD3D-Proton 3.0 přidává FSR4 pro Direct3D 12 na Vulkanu

VKD3D-Proton 3.0 přidává FSR4 pro Direct3D 12 na Vulkanu

David Ježek
Včera
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland

Valve ústy (klávesnicí) svého vývojáře Hanse-Kristiana Arntzena vydává novou hlavní verzi balíku VKD3D-Proton 3.0. Ta představuje významnou aktualizaci této implementace Direct3D 12 nad API Vulkan API, používané třeba právě Valve ve službě Steam (zde jako podpůrná překladová vrstva Proton).

VKD3D-Proton 3.0 přináší přepracovaný back-end pro shadery DXBC, nyní využívající stejný DXBC front-end jako DXVK. Ale hlavně VKD3D-Proton 3.0 přináší podporu AMD FidelityFX Super Resolution 4, alias FSR4, a to skrze Vulkan rozšíření cooperative matrix / shader float8. Vše by mělo fungovat dobře na GPU od AMD, na jiných značkách lze předpokládat výskyt potíží (což je pochopitelné). 

Další změny pak zahrnují experimentální podporu jiných vyvíjených prvků, zčásti implementovaných v upstreamu projektu Wine. Plus je zde obligátní várka opravených chyb.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

