Vlažné reakcie na nový model GPT-5

Dnes
ChatGPT Autor: Depositphotos

Spoločnosť OpenAI minulý týždeň oficiálne predstavila model GPT-5. Nový model prináša viacero technických vylepšení, vrátane výrazného zníženia výskytu tzv. halucinácií — nepresných alebo nesprávnych výstupov — z viac než 20 % na menej než 5 %. Zároveň zvyšuje schopnosť rozpoznať, či konkrétna úloha vyžaduje okamžitú odpoveď alebo komplexnejšiu analýzu, čím sa zlepšuje interakcia s používateľom.

Novinkou je aj zjednotenie modelov do jednej série GPT-5, ktorá automaticky vyberá optimálnu verziu podľa konkrétneho použitia. Tento prístup zjednodušuje nasadenie a zároveň optimalizuje spotrebu výpočtových zdrojov.

OpenAI zároveň predstavila nové open-weight modely pod názvom gpt-oss, ktoré sú dostupné s otvoreným prístupom. Tieto modely umožňujú vývojárom vyššiu mieru kontroly, úprav a samostatného nasadenia za nižšie náklady.

Model GPT-5 je dostupný v troch verziách, ktoré sa líšia výkonom, cenou a rozsahom funkcionalít:

  • GPT-5 main: Najvýkonnejší variant s podporou multimodálnych vstupov (text, obrázky, video) a kontextovým oknom do 272 000 tokenov.
  • GPT-5 mini: Rýchlejšia a cenovo dostupnejšia verzia s podporou obrázkov a kontextom do 400 000 tokenov.
  • GPT-5 nano: Najmenší a najefektívnejší model určený pre úsporné nasadenie so základnými funkciami.

Reakcie na nový model sú zatiaľ zmiešané. Mnohí používatelia očakávali revolučný skok smerom k všeobecnej umelej inteligencii (AGI), no GPT-5 podľa nich priniesol iba evolučný pokrok. Poukazujú na nekonzistentný výkon, keď model raz odpovedá brilantne a inokedy zmätočne. Ďalej kritizovali OpenAI za náhle zrušenie prístupu k starším modelom, ako je GPT-4o, na ktoré boli zvyknutí a mali na ne naviazané pracovné postupy. Niektorí používatelia vnímajú odpovede GPT-5 ako stručnejšie, formálnejšie a menej osobité oproti GPT-4o. Niektorí dokonca opisujú stratu „emočného“ spojenia, čo bolo pre nich dôležité, napríklad pri zvládaní osobných problémov.

Pozitívne boli pokročilé programovacie schopnosti, umožňujúce rýchle vytváranie aplikácií, ladenie kódu a zvládanie komplexných úloh. Ocenené boli aj multimodálnosť a prispôsobivosť modelu: model podporuje prácu s textom, obrázkami, zvukom a videom, a umožňuje prispôsobiť tón komunikácie (napr. cynický, podporujúci).

Roo Code programovacie testy hodnotia GPT-5 veľmi vysoko. Vyrovná sa Claude Sonnet 4, ktorý je považovaný za lídra v oblasti, pričom je lacnejší. Osobne však zostávam verný čínskym modelom DeepSeek, Kimi K2 a GLM, ktoré pre mňa majú najlepší pomer cena/výkon.

