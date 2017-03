 »   »  Vodafone zruší Vodafone Park včetně SMS brány

Redakce

Vodafone vydal na svém webu prohlášení, kde píše, že k 30. 4. zruší Vodafone Park se všemi službami, které nabízí – správu kontaktů, archiv SMS zpráv, i SMS bránu.

Byl by to tak první operátor v ČR, který by neměl oficiální SMS bránu. Otázkou zůstává, zda po zrušení VF Parku budou fungovat alespoň alternativní SMS brány.

Já osobně hned volám na zákaznickou linku a sděluji VF, že mi bude SMS brána citelně chybět. Přidá se někdo?

Poznámka: Vypadá to, že na webu Volání.tk se shromažďují funkční alternativy k SMS bráně – v tuto chvíli jde o použití SMS emailu.

(Zdroj: Vodafone.cz)