 »   »  Všechny oscarové hity bylo možné i letos stáhnout pirátsky

David Ježek

Udílení cen americké Akademie filmového umění a věd máme zdárně za sebou, je tedy vhodný moment opět konstatovat to, co platí po řadu let. Filmy účastnící se klání o Oscary bylo i letos možné sehnat online cestami „alternativními“, tedy mimo oficiální/placenou distribuci.



Oscarové filmy v kvalitě „Screener“

Všech 34 letošních filmů bylo (a dodnes je) k sehnání na streamovacích stránkách, případně skrze torrenty. Většina z nich v poměrně vysoké kvalitě, přičemž vedle poměrně stabilního zastoupení „screenerů“ letos vzrostl počet filmů dostupných v „cam“ podobě, tedy ve formě záznamu filmu přehrávaného například na plátně.



Oscarové filmy v kvalitě „Cam“

Přehledové grafy shrnují data za posledních 15 let (mezi filmy přitom nejsou zahrnuty zahraniční díla a dokumentární tvorba), která sesbíral Andy Baio. Pouze tři filmy letos nebyly dostupné „pirátskou formou“ ve vysoké kvalitě (screener, Blu-ray rip či jiný HQ rip), a to včetně posledního dílu Hvězdných válek (Star Wars: The Last Jedi). I letos každopádně platí, že před udílením cen byly dostupné všechny nominované filmy, ač animovaný The Breadwinner se objevil pouze 1 týden před udílením.