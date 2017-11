 »   »  Všechny velké prohlížeče už podporují WebAssembly

Petr Krčmář

Pouhé dva roky trvalo než se všichni tvůrci prohlížečů dostali k plné podpoře standardu WebAssembly ve svých aplikacích. V současné době už všechny velké prohlížeče technologii podporují. Firefox a Chrome byly první prohlížeče, které dotáhly podporu do stabilního vydání během léta. Ve druhé vlně to pak byly prohlížeče založené na Chromiu jako Opera a Vivaldi. Poslední pak během minulého měsíce byl Apple se svým Safari 11 a také Microsoft s Edge.

WebAssembly nebo také wasm je formát, který umožňuje vývojářům posílat javascriptový kód rovnou v bytecode. To zásadním způsobem zmenšuje množství přenášených dat a zároveň to umožňuje kromě JavaScriptu kompilovat také z C, C++ nebo třeba Rustu.

(Zdroj: Slashdot)