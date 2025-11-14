Root.cz  »  Windows  »  Všechny Windows 10 dostaly ještě poslední aktualizaci, která řeší ESU

Všechny Windows 10 dostaly ještě poslední aktualizaci, která řeší ESU

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

windows 10 Autor: Radan Dolejš s podporou AI

Podpora Windows 10 skončila již 14. října, přesto všechny Windows 10 dostaly ještě jednu aktualizaci KB5071959 z 11­. listopadu. Ta právě řeší problémy s ESU (Extended Security Updates) pro Windows 10. Někteří uživatelé se totiž nemohou do ESU přihlásit, proces přihlašování totiž zhavaruje.

Pokud budete do ESU připojeni, měla by se vám také nainstalovat první aktualizace z ESU KB5068781 také z 11. listopadu. Ta mimo jiné opravuje i chybné hlášení, že vaše Windows 10 již nemají podporu, i když jste v programu ESU.

(zdroj: bleepingcomputer, arstechnica)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

