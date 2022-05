Vyberte přednášky pro letošní konferenci InstallFest

InstallFest se blíží a organizátoři spustili hlasování o jednotlivých tématech. Pokud se plánujete přijet podívat, máte nyní možnost ovlivnit to, co na konferenci zazní. Připraveno je celkem 39 přednášek a workshopů, ke kterým se můžete vyjádřit do 13. května.

Letošní konference byla z tradičního březnového termínu přesunuta na pandemicky jistější termín a uskuteční se o víkendu 11. a 12. června na Karlově náměstí v Praze. Čekají vás přednášky, workshopy, stánky a spousta zajímavých a chytrých lidí z oboru.