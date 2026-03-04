Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Výbor zamítl prodloužení výjimky pro plošné skenování zpráv Chat Control 1.0

Výbor zamítl prodloužení výjimky pro plošné skenování zpráv Chat Control 1.0

Včera
V uplynulých měsících byla řeč především o snaze Evropské komise a členských států prosadit zákon požadující skenování soukromých zpráv, včetně těch šifrovaných. Tento kontroverzní návrh známý pod spojením Chat Control 2.0 nakonec po mnoha úpravách prošel a nyní čeká na projednání, ve kterých ještě může doznat výrazných změn, včetně navrácení povinnosti skenovat i soukromé šifrované zprávy.

Pozornost se ale nyní vrací k současnému Chat Controlu, označovaného jako 1.0. Jedná se o výjimku ze zákonů o soukromí (interim ePrivacy derogation), která i v současné době umožňuje poskytovatelům služeb typu WhatsApp, Signal, emailu či cloudových ůložišť a pod. skenovat soukromé zprávy a soubory, ale s tím zásadním rozdílem od původní verze 2.0, že skenování je dobrovolné. Tato výjimka, která byla už jednou prodloužena, má vypršet 4. dubna 2026.

Vzhledem k tomu, že verze 2.0 ještě není připravena a že s ní Evropská komise není spokojena, je nyní snaha výjimku opět prodloužit. První hlasování proběhlo už toto pondělí ve výboru LIBE (Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci), kde byl návrh překvapivě zamítnut poměrem 38 ku 28. Z českých zástupců pro prodloužení výjimky hlasoval například Tomáš Kubín (ANO), proti byl Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) nebo Markéta Gregorová (Piráti). Jedná se o překvapení především pro Evropskou komisi, která hlasování ve výboru považovala více méně za formalitu.

Podle organizace EDRi, lidsko-právní organizace bránící práva občanů EU, se jedná o správný krok, protože podle ní masové sledování občanů do EU nepatří. Organizace EDRi také spolu s dalšími 39 organizacemi zaslala do Evropského parlamentu otevřený dopis (PDF), kde poukazuje na nepřiměřenost skenování, protože mimo jiné pouze 0,00000273 % skenovaného obsahu je nelegální, či na vysokou chybovost detekce, která se pohybuje mezi 13 a 20 procenty. S prodloužením výjimky v současné plošné podobě nesouhlasí ani European Data Protection Supervisor (PDF).

Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) ovšem upozorňuje, že vyhráno ještě není. Rozhodnutí výboru LIBE je totiž pouze doporučení a Evropský parlament bude o prodloužení výjimky hlasovat samostatně příští týden. Poslankyně říká, že hlasování bude těsné a vyzývá ke kontaktování nerozhodnutých poslanců. K tomuto účelu připravila text emailu, který může každý upravit podle sebe a vyjmenovaným poslancům zaslat.

