Vydán D8VK 1.0 - po Direct3D 9/10/11/12 i staré Direct3D 8 může běhat nad API Vulkan

Autor: Depositphotos, Vulkan

Direct3D 12 lze provozovat na Linuxu přes Vulkan díky VKD3D-Protonu. Direct3D 9/10/11 zase skrze DXVK. Cesta k provozu Direct3D 8 titulů existuje, buď přes WineD3D a OpenGL, nebo skrze D3D8to9, ale nic nativního. To chce změnit projekt D8VK, který implementuje Direct3D 8 nad Vulkanem přímo.





Cílem je samozřejmě řešení, které bude dávat vyšší výkon než dosavadní cesty. Ať už si řekneme, že to přece stařičké Direct3D 8 hry nepotřebují, smysl tato cesta může mít, jen jej ještě nevidíme. Projekt nyní dospěl do verze 1.0 a byl otestován vůči stovkám her a vypadá to slibně. Podrobnosti shrnuje GitHub projektu.