Vydán GIMP 3.0.6, vylepšuje nedestruktivní filtry či použití posuvníků

Novinek v GIMPu 3.0.6 není mnoho, jde o standardní aktualizační vydání. Tvůrci vyzdvihují vylepšení použitelnosti posuvníků, práce na řešení pádů specifických pro platformu Windows, opravy vedoucí k pádu u nástroje Text Outline či lepší nakládání s průhledností u filtrů a transformací.
Přibyla témata barev pro štětce, písma a palety, aktualizován je kód nedestruktivních filtrů, import palet prodělal aktualizace a vylepšena je podpora tisku u Flatpak verze. Dílčí vylepšení pak dostává též platforma macOS a pracovalo se i na zabezpečení importu obrázků a procesu sestavování aplikace.
Celkem v rámci 600 aktualizací kódu došlo i na opravy mnoha menších chyb.