Vydána Fedora 44 s GNOME 50 či Plasmou 6.6

David Ježek
Dnes
Fedora Autor: Fedora Project

Na světě je již 44. vydání linuxové distribuce Fedora. Ta přináší nedávno vydaný desktop GNOME 50 a s ním související definitivní konec možnosti běhu na X.Org Serveru, což vývojářům zjednodušuje život. Sama Fedora 44 dále přidává aktualizovaný instalátor Anaconda (přináší vylepšené nakládání se síťovými zařízeními). Edice s KDE Plasma staví na nové verzi 6.6 zahrnující Plasma Login Manager a Plasma Setup.

Z věcí v pozadí systému zde máme vylepšené nakládání s OpenSSL certifikáty, MariaDB 11.8, Wine s ovladačem NTSYNC či schopnost Fedory Cloud používat boot oddíl s Btrfs (jako Btrfs subvolume pro Fedora Cloud obrazy, které toto podporují).

K dispozici je již také možnost aktualizace varianty Silverblue na verzi 44, stejně tak Kinoite s KDE Plasmou (novinky shrnuje samostatný blogpost pro atomické verze), nechybí Assahi Remix 44 s KDE Plasmou i GNOME. K dispozici jsou i další Spiny, od Budgie (mimochodem verze 10.10) po Xfce.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

