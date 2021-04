Vydání Fedory 34 se o týden posouvá

Autor: Fedora Project

Kvůli některým nedořešeným chybám se o týden odsouvá vydání distribuce Fedora verze 34. V mailing listu to oznámil Ben Cotton, který je zodpovědný za plánování a řízení projektu. Tento týden nevyšla kandidátská verze vydání, takže se nebude konat ani meeting, který měl toto předběžné vydání posuzovat.

Podle současného plánu by měla Fedora 34 vyjít v úterý 27. dubna. To za předpokladu, že se do příštího týdne podaří opravit všechny blokující chyby, vyjde kandidátská verze a proběhne zmíněný posuzovací meeting.

(Zdroj: MojeFedora.cz)