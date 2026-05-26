Vydání referenčního kodeku AV2 možná už za tři dny

David Ježek
Včera
AV2 (dočasné logo) Autor: Depositphotos (upraveno)
Vývoj AV2, nástupce video formátu AV1, běží už řadu let a víme, že uvedení referenční implementace je na spadnutí. Tak jako jsme nedávno psali o dekodéru dav2d od VideoLAN, můžeme dnes krátce zmínit právě referenční kodek (kodér-dekodér) jako celek, přímo od Alliance For Open Media.

Původní plány na vydání AV2 ještě v loňském roce vzaly dávno za své, nově se v changelogu projektu objevuje konkrétní datum 29. 5. 2026. Lze předpokládat, že načasování souvisí s Computexem, který se bude v tchaj-wanské Tchaj-peji konat pár dní poté. Od AV2 nečekejme nic jiného než od AV1, tedy snahu prosadit jej jako celosvětové, licenčně nezatížené řešení, které bude postupně adaptováno všemi významnými hráči na poli multimédií. Specifikace ještě čeká na formální potvrzení v podobě finální verze, draft je tu s námi od letošního ledna.

Za sebe dodávám, že na AV2 jsem extrémně zvědav, byť ani ne tak kvůli křišťálově čistým 4k videím, jako spíše jsem zvědav na jeho efektivitu pro staré SD záznamy – jak si povede ve srovnání s AV1. Od referenčního kodeku ale nečekám nic zásadně jiného, než u AV1, tedy ultra-brutálně pomalé kódování. Po vydání AV2 ná jistě čeká řada let optimalizací, o kterých jistě budeme průběžně psát, stejně jako u projektu SVT-AV1.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

