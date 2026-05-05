Root.cz  »  Nástroje a utility

Vydáno OpenCL 3.1 s lepší podporou AI a HPC

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

OpenCL Autor: OpenCL, podle licence: Public Domain
OpenCL

Šest let po příchodu trojkové řady OpenCL tu máme významnou aktualizaci, která reflektuje změnu světa, jež mezitím přišla. OpenCL 3.1 přináší povinnou podporu SPIR-V s IR pomocí API Vulkan a související podporu použití LLVM/Clang. Další novinky cílí na vylepšení podpory AI a HPC, např. subgroups, integer dot products, použití standardních UUID zařízení ladících s API Vulkan ( VkPhysicalDeviceIDProperties::deviceUUID).

V jazyku jsou nové vlastnosti, které vylepšují vývoj aplikací bez nutnosti spoléhat se na různé extensions, nechybí vylepšená podpora OpenCL C printf() či vylepšený paměťový model. Podporu OpenCL 3.1 čekejme od všech dodavatelů, od AMD po Nvidii a Intel, dále pak v projektech jako ovladače Mesa + Rusticl, PoCL a CLVK. Další vylepšení se pak skrývají v různých nových rozšířeních.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO