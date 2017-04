 »   »  Vyjde nové OS/2

Jan Fikar

Máme dobrou zprávu pro ty, kteří chtějí pouštět OS/2 aplikace na novém hardware. Tento týden by měl vyjít ArcaOS 5.0 „Blue Lion“ od firmy Arca Noae (Noemova archa, trefné) s posvěcením od IBM ve finální beta verzi.

ArcaOS by měl běžet na hardware se SATA/AHCI a USB a měl by podporovat aplikace pro OS/2, Windows 3.11 a DOS. Navíc by na něm měly běžet moderní portované aplikace jako třeba OpenOffice, Firefox a Thunderbird. ArcaOS však nebude zadarmo, bude stát 129 dolarů. První tři měsíce bude ve slevě za 99 dolarů.

(zdroj: phoronix)