David Ježek

Server Phoronix provedl srovnávací měření výákonu Linuxu 4.10 až 4.20 v několika testech. Ve výsledku to vypadá, že univerzálně nejvýhodnějším asi je verze 4.14.x, nicméně pro určité typy úloh se některá jádra povedla lépe. Jak ale obvykle u Linuxu už řadu let platí, nelze říci, že by výkon jádra měl obecně sestupnou, nebo vzestupnou tendenci.