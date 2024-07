Vylepšit AI hrající Go může být složitější, než se zdálo

Autor: Depositphotos

V roce 2017 porazila umělá inteligence AlphaGo nejlepšího hráče světa. Loni pak člověk porazil open source AI KataGo. Používal při tom „triky“, na které neskočí ani začínající lidský hráč Go. Tyto „triky“ odhalila kalifornská firma FAIR AI, která vytvořila umělou inteligenci útočící na KataGo.





V novém výzkumu chtěla FAIR AI vylepšit KataGo, aby byl odolnější proti těmto většinou cyklickým útokům. Vyzkoušeny byly tři strategie, ale žádná z nich není příliš úspěšná. Například pokud KataGo natrénujete na jednom cyklickém útoku, trochu změněný útok stále slaví úspěch (v 78 %). Vypadá to, že vytvořit umělou inteligenci odolnou proti triviálním útokům bude složitější, než jak se zdálo. A to i v případě hry Go. Více detailů najdete v článku.

(zdroj: arstechnica)