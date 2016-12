Jan Fikar

Vyšel balíčkovací manager ve Fedoře DNF 2.0 spolu s DNF-PLUGINS-CORE 1.0. DNF-2 by měl lépe zvládat problémy závislostí a měl by být více kompatibilní s yum . To naopak přineslo pár nekompatibilit s DNF-1.

Více detailů v poznámkách k vydání. Zajímavý je také článek, jak využít nový DNF-2 k opravě „rozbité“ Fedory.