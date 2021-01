Vyšel český překlad příručky LibreOffice Calc 6.4

Zdeněk Crhonek z české komunity kolem LibreOffice informuje, že spolu s dalšími dokončili překlad LibreOffice Calc Guide 6.4 do češtiny. Všichni čeští nadšenci do tabulkových procesorů tak mohou hltat jednotlivé nuance v mateřském jazyce, z nichž většina je samozřejmě přenositelná i do LibreOffice 7.x.

Na překladu se podíleli Petr Kuběj, Zdeněk Crhonek a Zuzana Pitříková, na korekturách pak Marcela Tomešová a Vendula Crhonková a lokalizované obrázky obstaral Roman Roman (plus technickou podporu Miloš Šrámek). Tým dále pokračuje na překladu příručky pro Writer a nadále se hledají nové překladatelé.