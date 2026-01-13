Vyšel desktop Budgie 10.10, přechod na Wayland je hotov

Joshua Strobl oznámil vydání poslední aktualizační verze desítkové řady desktopového prostředí Budgie. Ta je dlouho očekávaným milníkem, neboť Budgie s touto verzí přechází z běhu na X11 na běh na Waylandu. Využívá přitom zčásti již existující podporu, od kompozitorů (doporučeno je používat
wlroots, resp.
labwc, pro který bylo vytvořeno jisté optimální výchozí nastavení).
Celkovou flexibilitu podporuje kombinace vlastních i vnějších prvků jako
budgie-desktop-services,
gtk-layer-shell a
libxfce4windowing. Budgie 10.10 by mělo bez potíží fungovat s libovolným Wayland kompozitorem podporujícím sadu pěti Wayland protokolů:
ext-workspace-v1,
wlr-foreign-toplevel-management-unstable-v1,
wlr-layer-shell-unstable-v1,
wlr-output-management-unstable-v1 a
xdg-output-unstable-v1.
Nová verze se postupně objevuje či bude objevovat v linuxových distribucích, součástí z těch velkých bude třeba v rámci Fedora 44 a Ubuntu Budgie 26.04, o rolujících distribucích se jistě netřeba rozepisovat.
Pro Budgie 11 je v plánu přechod na Qt6.