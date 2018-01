 »   »  Vyšel Firefox 58, jde o malé opravné vydání s malým množstvím novinek

Petr Krčmář

Mozilla vydala Firefox 58, nemusíte se ale lekat žádných velkých překvapení. Tentokrát jde spíše o malé servisní vydání bez větších změn. Protože byly mezi Firefoxem 57 a 58 Vánoce a konec roku, nenajdeme v nové verzi žádné převratné novinky, rozhodně nic, co by se dalo srovnávat s minulým vydáním. Na seznamu jsou spíše drobná zrychlení, optimalizace a co se nestihlo pro minulou verzi, píše Michal Stanke na Mozilla.cz.

Přesto se pár menších novinek objevilo: zatím jen anglická verze má funkci pro automatické ukládání a vyplňování formulářů, mezipaměť pro interní reprezentaci JavaScriptu zrychlí načítání stránek o pět až deset procent, nástroj Firefox Screenshots umožňuje uložit obrázek na disk nebo do schránky, uživatelům Windows se zrychlí vykreslování, uživatelé macOS zase dostanou podporu WebVR.

Také na Androidu je k dispozici několik drobností: výchozí stránka a stránka nového panelu mají nové rozhraní, otevření anonymního režimu do něj přepne také kompatibilní klávesnici, zlepší se zobrazení dlouhých adres, je možné zapnout synchronizaci prohlížeče jen na Wi-Fi a prohlížeč má podporu pro progresivní webové aplikace,