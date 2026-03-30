Vyšel FreeCAD v1.1 s vylepšeným UI

Větší změny proběhly v uživatelském rozhraní. Dále byl vylepšen nástroj pro transformace. Zlepšena byla identifikace vybraných objektů ujasni výběr pro lepší orientaci v modelu. Nemalé změny proběhly v modulech:

  • Assembly, BIM (architecture), CAM, FEM
  • Byl vylepšen nástroj kontroly geometrie a byl značně vylepšen nástroj pro díry
  • Ve sketcheru byl vylepšen nástroj pro promítání externí geometrie včetně řezu
  • Vylepšen byl také import a export DXF
  • Na Waylandu by měl FreeCAD 1.1 běžet také lépe
Seznam všech změn je v poznámkách k vydání.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Microsoft odstraní přístup ke Copilot Chat v některých aplikacích M365

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Claude ve firmách získává na popularitě

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO