Vyšel Gedit 50, bez LLM / AI kódu

David Ježek
Gedit 50 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
Gedit 50

Textový editor Gedit, který byl po dlouhá léta tím výchozím v prostředí GNOME, oznamují vydání verze 50. Vývojáři na úvod přehledu novinek konstatují, že projekt nepřijímá příspěvky kódu vzniklé pomocí Large Language Modelů / AI nástrojů.

Zdůvodnění je jednoduché: programování je dle nich disciplína na rozhraní umění a inženýrství. Obojí vyžaduje praxi a je to právě ta akce, úpravy kódu, která vede k hlubšímu pochopení věci, a tak zajišťuje kvalitu a korektnost. To u s AI generovaného kódu nelze.

Plán pro letošek je jasný: vývojáři chtějí častější vydávání nových verzí. Mít menší změny ve malých vydáních mezi velkými. Drobných úprav, blíže nespecifikovaných, pak doznávají interní komponenty, pokročily a pokračují práce na vylepšení kódu pro otevírání a ukládání souborů. Vylepšen je i systém doplňování kódu, který už funguje na Waylandu (okna vyskakovala na špatných místech; nyní už to funguje pro jednodušší věci, doplňování větších záležitostí typu TeXu je stále ve vývoji).

Jinými slovy: novinek velmi poskrovnu, ale Gedit stále žije.

David Ježek

David Ježek

