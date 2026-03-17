Vyšel GIMP 3.2 s vektorovými vrstvami i nedestruktivními úpravami v novém

David Ježek
Dnes
GIMP 3.0 Autor: GIMP

GIMP 3.0 vyšel takřka přesně před rokem a přinesl spoustu důležitých novinek. Hned se ale ozývaly hlasy, že to či ono se nestihlo a začali jsme vyhlížet verzi 3.2. Ta dnes vychází a přináší další várku věcí, které sice možná byly v Photoshopu před čtvrt stoletím, ale tady je máme zadarmo a pro jakoukoli platformu.

Připomeňme, že cesta ke GIMPu 3.2 vedla přes první vývojovou verzi 3.1.2, verzi 3.1.4 s vektorovými vrstvami, a pak už to jelo přes <RC1, RC2 a RC3 k oficiálnímu vydání verze 3.2. Každá z těch vývojových přidala něco nového.

GIMP 3.2 tak mimo jiné mezi těmi velkými novinkami přináší nově implementované vrstvy nedestruktivních úprav (s využitím Link Layers, plus je zde automatické vytváření vektorových vrstev při použití nástroje Cesta). MyPaint Brush byl vylepšen, dostal 20 nových štětců a automatické přizpůsobování se zoomu, rotaci atd. Je zde nový kreslící režim Overwrite umožňující kreslení přes existující barvy bez blendingu jejich průhlednosti.

Vylepšen je i textový editor, texty lze snadněji posouvat a využívat běžné klávesové zkratky jako Ctrl+B pro tučné písmo či Ctrl+Shift+V pro vkládání bez formátování. Vylepšeny jsou i importy různých formátů či naopak přibyl export do SVG a více voleb kolem vektorů při exportu do PDF. Různých vylepšení doznává i uživatelské rozhraní. Barevné schéma GIMPu je nyní automaticky přizpůsobuje nastavení desktopu. To a mnohem více, je ve zkratce nový GIMP 3.2.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

